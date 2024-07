Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Versace a fost gasit mort sambata, pe 20 iulie, la o saptamana de la tragedie. A fost descoperit in apartamentul lui din Sectorul 1, iar familia spune ca nu a fost ucis și probabil va mai dura pana cand se va stabili cu exactitate ce s-a intamplat in acea zi. S-a aflat și ce a facut „Regele fițelor”…

