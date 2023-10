Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 21:09, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați de catre un tanar de 22 de ani, din Gaești, cu privire la faptul ca doua persoane l-ar fi dat jos din autoturism, l-ar fi agresat fizic și l-ar fi deposedat de bani. La fața locului s-au…

- Politistii au incatusat un tanar in varsta de 20 ani, din Piatra Soimului, dupa ce acesta a refuzat sa opreasca autoturismul pe care il conducea desi nu detine permis de conducere si se afla sub influenta drogurilor, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Deoarece conducatorul…

- Polițiștii au efectuat marți, 12 septembrie, mai multe percheziții intr-o comuna din Dambovița și in județul Prahova, intr-un dosar care vizeaza mai multe persoane banuite ca au furat dintr-o societate comerciala peste o tona de granule metalice de tip catalizator. Prejudiciul cauzat este de aproximativ…

- Politistii bacauani pun in aplicare, marti, 11 mandate de perchezitie domiciliara si 3 perchezitii ale autovehiculelor in comuna Horgesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘Activitatile sunt desfasurate in cadrul unui dosar penal, instrumentat sub supravegherea unui procuror…

- Trei barbati din localitatile Stefan cel Mare si Buciumi au fost arestati preventiv pentru 30 zile pentru savarsirea infractiunilor de viol, amenintare si lipsire de libertate, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Politistii de investigatii criminale i-au retinut in urma…

- Femeia a ramas fara bani dupa ce a crezut in spusele unei tinere care pretindea ca este maicuta si promirea ajutor in dragoste pentru fiica sa. Politistii au intrat rapid pe fir.Dupa percheziții, oamenii legii au descoperit si confiscat bijuterii, telefoane mobile, 3.000 de euro si mai multe documente.…