A pierdut banii familiei la păcănele! Povestea inventată de un tânăr care a furat 12.000 lei, economiile bunicii Un tanar de 18 ani, din judetul Neamt, a jucat economiile familiei la pacanele, adica suma de 12.000 lei, dupa care a mintit autoritatile ca a fost talharit. Baiatul a luat din casa 12.000 de lei și s-a gandit sa iși incerce norocul la pacanele. A sperat ca va da lovitura și ca iși va […] The post A pierdut banii familiei la pacanele! Povestea inventata de un tanar care a furat 12.000 lei, economiile bunicii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

