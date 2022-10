A picat WhatsApp și nu se pot trimite mesaje în grupuri Rețeaua WhatsApp are probleme in aceasta dimineața. Nu se pot trimite mesaje in grupurile de WhatsApp. De asemenea, daca vrei sa-i scrii cuiva pe WhatsApp, mesajul figureaza ca nelivrat. Problema din aceasta dimineața a rețelei WhatsApp se pare ca nu este doar in Romania, ci este extinsa la nivelul mai multor țari, potrivit mesajelor transmise de catre utilizatorii aplicației, pe rețelele Twitter sau Facebook. Și la capitolul conversații private pe Whatsapp s-au observat, in aceasta dimineața, probleme. Daca vrei sa-i scrii cuiva pe WhatsApp, mesajul figureaza ca nelivrat. Poți parasi grupurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

