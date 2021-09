Stiri pe aceeasi tema

- O bucata de tencuiala s-a desprins din tavanul Secției 3 de Poliție din București. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma incidentului. Reprezentații sindicatului Europol au atras atenția in privința condițiilor in care ar trebui sa lucreze agenții. Iata cum a avut loc incidentul!

- A cazut tavanul intr-o incapere a Sectiei 3 de Politie din Bucuresti. Niciun polițist nu se afla in biroul in acel moment, precizeaza sindicatul Europol, care a facut publice imaginile. Poliția Capitalei a precizat ca sediul Secției 3 Poliție era in proiect de modernizare. S-ar fi efectuat expertiza…

- Reprezentantii Sindicatului Europol afirma ca la Sectia 3 din Bucuresti cade tavanul peste birourile politistilor, in contextul in care recent ministrul de Interne, Lucian Bode, a vorbit despre "drumuri si poduri, despre asfaltari si proiecte de infrastructura rutiera".

- Am fost permanent informat despre situația inundațiilor din județul Alba, prin Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului de Interne. Am discutat atat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, cat și cu secretarul de stat, Raed Arafat. Majoritatea familiilor evacuate din zona Roșia…

- „Cea mai mare problema a ministrului Bode pare faptul ca aceste imagini au ajuns in spațiul public”, au transmis reprezentanții Sindicatului Europol pe Facebook, iar Marian Godina a scris și el, tot pe Facebook, ca „marea dilema” a demnitarului „este de cand se ocupa polițiștii cu filmatul”. Ministrul…

- Problema ministrului Lucian Bode in cazul Ciocan nu este atitudinea comisarului șef, ci faptul ca aceste imagini au ajuns in spațiul public, susțin sindicaliștii de la Europol. „Cea mai mare problema a...

- Fostul purtator de cuvant al Poliției Capitalei, comisarul șef Christian Ciocan, a ramas fara permisul auto dupa ce a fost prins de colegii sai polițiști ca a comis 7 incalcari ale legii. Potrivit sindicatului polițiștilor EUROPOL, Ciocan a patruns pe o strada unde acționa indicatorul „Accesul interzis”…

- Tribunalul Sibiu a admis, joi, contestația depusa in luna mai de cei opt agenți de poliție care au fost arestați preventiv intr-un dosar penal pentru luare de mita, informeaza ziarul local Ora de Sibiu. Potrivit, anchetatorilor polițiștii negociau cu șoferii amenzile.La mijlocul lunii mai au fost efectuate…