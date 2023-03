Aplicatia de cumparare online a biletelor de tren, plata cu cardul bancar in tren, dar si site-ul CFR Calatori nu sunt functionale, din cauza unor probleme tehnice, informeaza operatorul de stat de transport feroviar de calatori. Probleme tehnice la site-ul CFR Potrivit companiei, aceasta disfunctionalitate temporara nu afecteaza emiterea electronica a biletelor la casele de […] The post A picat site-ul CFR Calatori. Nu funcționeaza nici aplicația de bilete / Ce a anunțat compania feroviara first appeared on Ziarul National .