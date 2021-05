Stiri pe aceeasi tema

- Aryna Sabalenka (23 de ani, 4 WTA) a fost invinsa in optimile de finala de la Roma de Cori Gauff (17 ani, 32 WTA), scor 5-7, 3-6. Sportiva din Belarus nu mai poate urca, pentru moment, peste Simona Halep (29 de ani) in clasamentul WTA. Aryna Sabalenka este cea mai in forma jucatoare din circuitul WTA.…

- Daca va trece de Angelique Kerber în turul al doilea, Simona Halep știe pe cine va întâlni în optimile de la Foro Italico. Jelena Ostapenko (49 WTA) a trecut de Ajla Tomljanovic (80 WTA) și ar putea sa se dueleze cu Simona Halep în turul al treilea de la Foro Italico.…

- La US Open-ul din 2019 reușea una dintre cele mai mari surprize ale turneului: o elimina pe Simona Halep. A fost un meci spectaculos de trei seturi în care americanca a venit de 106 ori (!) la fileu. Ajunsa la 25 de ani, Taylor Townsend este momentan în afara circuitului mondial. Pe…

- Calificata în sferturile turneului de la Miami (WTA 1000), Ashleigh Barty a confirmat prezența la competiția care va deschide practic sezonul de zgura din 2021. Lidera mondiala se va afla pe tabloul principal la Stuttgart. Întrecerea de la Stuttgart face parte din categoria WTA 500…

- Simona Halep (3 WTA) isi va incepe, astazi, parcursul la Miami Open, insa in proba de dublu, in care face pereche cu Angelique Kerber. Dupa confruntarea cu cuplul format din Sabalenka - Mertens, „Simo“ isi va indrepta atentia spre proba de simplu, in care va debuta direct in turul II.

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, este direct acceptata in mansa a doua a turneului de categorie WTA 1.000 de la Miami, cu premii totale de 3,2 milioane de dolari, faza in care va evolua cu sportiva franceza Caroline Garcia, locul 51 WTA, sau cu o jucatoare venita din calificari.…

- Belinda Bencic (favorita 6) este cel mai important nume care a parasit, marți, turneul WTA de la Doha. Elvețianca a fost învinsa în doua seturi, scor 6-2, 6-3, de americanca Madison Keys. În optimile competiției s-au calificat Misaki Doi, Laura Siegemund, Madison Keys, Jessica Pegula…

- ​​În a doua parte a anului va împlini 40 de ani, iar daca este sa ne luam dupa vorbele lui Ion Țiriac ar fi trebuit deja sa iasa la pensie. Serena Williams ramâne un nume important în tenisul mondial actual, simpla prezența pe teren dându-le înca fiori unora dintre…