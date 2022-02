A picat moțiunea împotriva ministrului Energiei Moțiunea simpla impotriva ministrului energiei, Virgil Popescu, a picat, miercuri, la vot, in plenul Camerei Deputaților. Motiunea intitulata “Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul “saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei” a intrunit doar 98 de voturi “pentru” și 190 “impotriva”. Principala acuzatie adusa lui Popescu era aceea ca […] The post A picat moțiunea impotriva ministrului Energiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

