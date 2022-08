A „picat” la proba sărituri gard Un polițist din București a cazut cand a vrut a sara un gard de protecție instalat la un protest. Nu se știe de ce a vrut sa il sara, ce a vrut sa demonstreze, pentru ca gardul nu era prins și se vede ca ar fi putut sa il dea la o parte. Imaginile au […] The post A „picat” la proba sarituri gard appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

