- O femeie din India a refuzat sa se marite la altar. Ea a plecat chiar in timpul ceremoniei, pentru ca viitorul soț nu știa tabla inmulțirii cu doi. Potrivit jurnalistilor de la Inquirer, femeia decisese sa-i testeze cunoștințele barbatului pentru ca nu era sigura daca știa foarte multe. Dupa ce a picat…

- In emisiunea de ieri, Maria a spus ca s-a desparțit de Liviu și ca nu mai vrea sa formeze un cuplu cu acesta. Tot ieri, Liviu a aplaudat faptul ca Andreea vrea sa se mute fara niciun regret la Baia Mare cu Marian.

- Maria a parasit casa „Mireasa”? Fanii emisiunii s-au alarmat in numar mare, in urma celor mai recente zvonuri aparute in mediul online. Gabriela Cristea a povestit in urma cu scurt timp la „Mireasa, urzeala soacrelor” cum a fost, de fapt, situația, dezvaluind printre altele ca Liviu a sarit gardul la…

- Proiectul de buget al municipiului Iasi a fost respins, luni, de consilierii locali, pentru a doua oara in ultimele saptamani, dupa ce reprezentantii PSD au parasit sala de sedinte, iar consilierii USR PLUS s-au abtinut de la vot. Sedinta, care a durat aproape cinci ore, a avut mai multe momente…

- Elevii din clasele a VIII-a susțin astazi simularea pentru Evaluarea Naționala la matematica. Pentru prima data, elevii vor avea ocazia sa ia contact cu atmosfera de examen. Simulare Evaluare Naționala 2021, subiectele la matematica sursa: hotnews.ro sursa: hotnews.ro sursa: hotnews.ro sursa: hotnews.ro…

- Subiecte simulare Evaluare Naționala 2021 Inca de ieri au inceput simularile pentru Evaluarea Naționala pentru calsa a VIII-a. Ieri a avut loc prima etapa, examenul la LImba și Literatura Romana. In aceasta dimineața incepe simularea examenului de Evalure Naționala la matematica. Subiecte simulare Evaluare…

- Un barbat din India, din regiunea Uttar Pradesh, a ingrozit intreaga sectie de politie dupa ce s-a prezentat cu capul fiicei sale in maini pentru a se peda si a marturisi ca a decapitat-o pe adolescenta, dupa ce a vazut-o cu un baiat, cu care nu era de acord ca aceasta sa aiba o relatie.