Emoții cu Samuel Kalu. Extrema lui Bordeaux a leșinat in timp ce așeza zidul, la o lovitura libera in meciul cu Marseille (2-2). Ulterior și-a revenit și a jucat pana la inlocuirea de pe teren, in minutul 14. Șoc la Marseille! Trecusera doar 5 minute de la primul fluier al meciului cand „aripa” lui Bordeaux, Samuel Kalu, și-a pierdut subit cunoștința in timp ce aranja zidul, la o lovitura libera. ...