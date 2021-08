Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile vizeaza anul 2019. Atunci, Verphy Kudi, care avea 18 ani, a decis sa iși lase fetița de un an și 10 luni singura acasa mai multe zile, timp in care și-a serbat ziua sa de naștere la Londra și Coventry.Date din ancheta, stabilite in urma imaginilor de pe camerele de supraveghere din blocul…

- Un barbat din Marea Britanie a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru injunghierea a 16 pisici intre 2018 și 2019, in Brighton, o localitate de pe litoralul din sudul Angliei, scrie agenția italiana Ansa . Steven Bouquet, angajat la o firma de paza privata, a fost supranumit „ucigașul de pisici…

- „Fara pic de rușine, fara mustrari de conștiința, PSD Hunedoara da din nou dovada de demagogie, de ipocrizie, de cinism, plangand pe ”mormantul” Termocentralei Mintia, deși chiar ei sunt groparii. Ani de zile au girat politic directori numiți pe criterii clientelare, pentru care au fost suficiente…

- Micuța susținatoare a Germaniei, in lacrimi dupa infrangerea nemților cu Anglia - 0-2 in „optimile” Euro 2020 -, a starnit un val de reacții pe internet. CONTEXT: Dupa ce fetița care plangea in tribune a fost aratata la TV, mai mulți utilizatori de pe Twitter, in general din Marea Britanie, au lansat…

- Romanul care a furnizat camionul in care au murit 39 de vietnamezi in Marea Britanie in toamna lui 2019 a fost arestat de politia italiana, informeaza Agerpres. Stefan Damian Dragos, in varsta de 28 de ani, este acuzat ca a furnizat camionul care i-a transportat pe migrantii vietnameni in Anglia, conform…