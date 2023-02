Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost pus sub control judiciar dupa ce a furat mai multe cabluri din cupru și deșeuri din aluminiu din curtea unei societați comerciale, situata pe strada Fabricii de Zahar din municipiul Cluj-Napoca.

- Hot sa fii, noroc sa ai. Mamut Saban a reusit sa patrunda prin efractie in 2 locuinte din Medgidia, iar dintr-una, s-a ales cu un card bancar care avea pe spate si PIN-ul. Pentru a duce treaba la bun sfarsit, acesta a rugat o fata, pe motiv ca el nu stie sa citeasca, sa il ajute sa scoata bani de pe…

- Un tanar a fost reținut miercuri de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sector 5, dupa ce in Ajunul Craciunului a intrat intr-un magazin de electronice și a furat mai multe telefoane mobile, informeaza G4Media. Polițiștii au fost sesizați pe 24 decembrie de catre angajatul unei firme de paza…

- O minora de 15 ani a fost condamnata la 2 ani și șase luni de inchisoare cu suspendare pe un termen de trei ani dupa ce, impreuna cu alți patru copii, a savarșit o serie de furturi din mai multe biserici și gradinițe din municipiul Ungheni. Hotararea a fost pronunțata saptamana trecuta de magistrații…

- Un barbat suspectat de autoritațile ucrainene ca a furat graffiti-ul facut de Banksy pe un perete ar putea sta 12 ani la inchisoare, daca este gasit vinovat, a declarat luni ministerul ucrainean de interne, conform Reuters.

- Talharii nu au teama de Dumnezeu si drept dovada au actionat dis de dimineata in Cluj-Napoca, in Piata Muzeului. Patru indivizi au agresat si talharit o persoana pe strada, insa jandarmii clujeni au fost prompti la prima misiune din ziua de Craciun.

- Retinut pentru incalcarea ordinului de protectie si furt La data de 7 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, de 53 de ani, a patruns in casa concubinei sale, de unde a sustras un telefon mobil, acesta avand emis pe numele sau…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 Poliție au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar, in varsta de 27 de ani, cercetat pentru comiterea unei infracțiuni de furt calificat, in urma careia s-a cauzat un prejudiciu de 4.500 de lei. In urma activitaților investigative,…