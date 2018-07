A patra zi de stagnare pentru indicele ROBOR la trei luni Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Marti, acesta a stagnat la 3,35% pentru a patra zi consecutiv. In 5 iulie, acesta a crescut la 3,39%, cel mai mare nivel din 26 februarie 2014, cand a fost 3,40%, potrivit News.ro. Totodata, indicele Robor la sase luni a crescut marti la 3,48%, cel mai mare nivel din 20 martie 2014, cand a fost 3,48%. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

