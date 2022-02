In cea de-a patra zi de razboi, ucrainenii opun eroic rezistența in Kiev, Harkov, Mykolaiv și in est, unde ofensiva a fost respinsa, potrivit datelor de sambata seara. Ora 01.05: Kievul este fara lumina. O centrala electrica ar fi fost bombardata. Toate luminile sunt stinse in capitala Ucrainei, unde se aud focuri de arma. Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei, este atacat masiv de ruși. Și aici luminile sunt stinse. Poate fi o mișcare tactica a armatei ucrainene. Intre timp, cancelariile occidentale au gasit acordul și au anunțat prin președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scoaterea…