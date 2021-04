A patra zi de proteste anti-restricții. Oamenii au fost pașnici Pentru a patra zi la rand oamenii au ieșit in strada pentru a-și scanda nemulțumirile legate de restricțiile impotriva pandemiei de coronavirus. A patra seara de proteste a fost pașnica. Nu au fost inregistrate evenimente violente. Mulți dintre participanți au fost deja amendați de zilele trecute. In Capitala, oamenii au plecat in marș din Piața Universitații spre Obor – Ștefan cel Mare și Piața Victoriei. La traseul mai puțin obișnuit pentru proteste in București, s-au alaturat 400 de protestatari care de aceasta data au manifestat pașnic. La Constanța a avut un loc un incident izolat, intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

