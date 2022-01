Stiri pe aceeasi tema

- Sute de soferi refuza sa iasa pe traseu, fiind a patra zi de greva a angajatilor STB. Transportul in comun din Capitala este afectat. Sindicalisttii au avertizat inca de sambata seara ca duminica dimineata vor decide daca ies pe traseu. Conducerea Societatii de Transport Bucuresti anunta ca doar 25%…

- La autobaza Titan, in acest moment, sunt proteste ale angajaților Serviciului de Transport (STB). Au ajuns la autobaza in jurul orei 3.30, nervoși ca unii șoferi au vrut sa iasa pe traseu. Au lovit autobuzele care trebuiau sa plece și i-au injurat pe șoferii de la volan. Forțele de ordine au intervenit…

- Consiliul de Administratie al STB a decis ca pentru conducatorii de vehicule care intra pe traseu incepand de sambata cercetarea disciplinara, in conformitate cu regulamentul intern, sa nu-si produca efecte, in conditiile in care nu exista fapte de natura penala, a declarat sambata directorul general…

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, le-a transmis angajatilor, intr-o conferinta de presa, ca daca ies astazi, 22 ianuarie, pe traseu nu risca nimic din punct de vedere disciplinar. In schimb, daca vor continua greva risca pierderea locului de munca. Adrian Crit a precizat…

- Un numar de 15 vehicule se aflau in traseu sambata dimineata, la ora 8:00, potrivit datelor furnizate de directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. “La ora 8: 00 sunt 15 vehicule in traseu: – 2 vagoane de la Depoul Dudesti, respectiv 401, 415, de pe linia 1; 5 vagoane de la…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…