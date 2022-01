A patra zi de grevă! Conducerea STB anunță că 25% din parcul auto se află în trafic Sute de șoferi de autobuz și vatmani protesteaza, duminica dimineața, la autobaza Titan din Capitala, relateaza televiziunile de știri. Protestatarii scandeaza ”demisia”. Potrivit acestora, la ora opt este așteptat directorul STB, Adrian Criț, pentru a discuta cu angajații. Potrivit unor relatari, duminica dimineața au existat tramvaie și autobuze ieșite pe traseu, dar insuficiente. Șoferii care au ieșit ar fi fost in continuare amenințați de protestatari. UPDATE 11.09 Au fost audiați deja primii instigatori ai grevei de la sindicat, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

