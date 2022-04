A patra zi consecutivă fără niciun deces legat de COVID-19 raportat în Timiș. Cifrele pandemiei, în scădere Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 141 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.318 teste efectuate (din care 790 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș, 10 au varsta sub 18 ani. […] Articolul A patra zi consecutiva fara niciun deces legat de COVID-19 raportat in Timiș. Cifrele pandemiei, in scadere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

