Stiri pe aceeasi tema

- Energia Rovinari – Gladiator Cluj Napoca 94-74 (25-14, 20-20, 27-17, 22-23) Sala Polivalenta Targu Jiu, spectatori:800 Energia: Tyner (13), Troupe (11), Lupusavei (4), Paun, D. Ilie, Apostol (4), Darby (28), Capusan (23), Amarghioalei (2), Stroesc...

- Ultimul mesaj al fostului baschetbalist de legenda al celor la Los Angeles Lakers a fost adresat unui alt jucator legendar, LeBron James, care tocmai ii depasise in urma cu o zi recordul de puncte marcate in NBA. La mai putin de o zi de la performanta actualului star de la Los Angeles Lakers, Kobe…

- Utah Jazz si-a trecut in cont, duminica, a noua victorie consecutiva din acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunandu-se in deplasare, cu 127-116, in fata echipei Washington Wizards. Utah Jazz, care prezinta cel mai bun bilant din ultima luna, cu 14 victorii si o infrangere,…

- Cele mai bune echipe din liga profesionista nord-americana de baschet masculin respecta pe deplin status-quo-ul. Liderii clasamentelor in cele doua Conferinte, de Est si de Vest, continua parcursul reusit din ultima perioada.

- ​Echipa de baschet masculin U BT Cluj a învins miercuri, în deplasare, formatia israeliana Ironi Ness Ziona, scor 84-81 (38-42), în a treia partida din grupa J a FIBA Europe Cup, faza secunda a competitiei, potrivit News.ro. Principalii marcatori ai partidei au fost Cook 15…

- Anthony Davis a reusit 46 de puncte si 13 recuperari pentru Los Angeles Lakers in meciul castigat cu scorul de 123-113 impotriva formatiei New Orleans Pelicans, vineri seara, in Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Aceasta a fost a doua partida consecutiva in care Davis a marcat…

- Sub privirile lui Kobe Bryant, Los Angeles Lakers a reușit o noua victorie în Staples Center, formația antrenata de Frank Vogel trecând, scor 108-95, de Dallas Mavericks. Oklahoma a câștigat la limita (98-97) meciul cu Toronto Raptors, iar Denver Nuggets a ajuns la cota 23 de victorii…

- Denver Nuggets si-a trecut in cont a saptea victorie consecutiva dupa ce s-a impus cu 113-111 in fata echipei Phoenix Suns, luni in deplasare, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Omul meciului a fost Jamal Murray, autor a 28 de puncte pentru Nuggets, in…