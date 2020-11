Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Insulele Solomon a decis sa interzica temporar Facebook din cauza utilizarii abuzive si in lipsa unei reglementari in ceea ce priveste site-ul retelei sociale, a relatat, marti, presa locala, conform Agerpres.Ministrul comunicatiilor Peter Shanel Agovaka a confirmat decizia pentru ziarul…

- Autoritatile din Thailanda au confiscat ketamina de contrabanda in valoare de circa un miliard de dolari si avand ca destinatie probabila in cea mai mare parte Europa, Japonia sau Coreea de Sud, a anuntat joi Biroul thailandez antidrog, transmite Reuters . Potrivit lui Montri Yimyaem, seful Biroului,…

- Aproximativ patru miliarde de oameni, mai bine de jumatate din populația planetei, nu pot gati curat, sigur și la prețuri accesibile, iar acest lucru inseamna costuri anuale de 2.400 de miliarde de dolari in sanatate, mediul inconjurator și economiile locale, arata noi date.Conform Reuters, un raport…

- Landul german Brandenburg va ridica un gard permanent de-a lungul granitei cu Polonia pentru o impiedica raspandirea pestei porcine africane, a anuntat marti un oficial german, potrivit agentiei DPA, informeaza AGERPRES . Obiectivul este de a limita deplasarile porcilor mistreti, principalii vectori…

- Coronavirus in lume. Numarul cazurilor de coronavirus din lume a trecut de 27 de milioane de infectari, potrivit Worldometers . In axcelași timp, numarul deceselor asociate cu Covid-19 a ajuns la 883.000. Alte peste 19 milioane de persoane au fost declarate vindecate de Sars-Cov-2. Coronavirus in lume.…

- ​Autoritațile din Coreea de Sud vor interzice influencerilor de pe rețelele de socializare (Instagram, Facebook, Youtube etc.) sa promoveze noi produse sau servicii fara sa spuna legatura pe care o au cu acei sponsori, potrivit The Korea Times. Influencerii vor trebui sa spuna clar ca sunt recompensați…