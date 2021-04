Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a ajuns la spital dupa ce o casa de locuit a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a avut loc marți seara pe strada Vasile Lupu din Capitala și ar fi izbucnit de la un reșou electric improvizat. La fata locului au intervenit patru echipaje de pompieri si o ambulanta.

- Un tanar de 24 de ani, din Mihailești, cu deficiențe de auz și de vorbire, și-a recuperat telefonul mobil pe care il pierduse, grație unui echipaj de patrula mixta polițist/jandarm. Aflați luni dimineața in serviciu in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, din municipiul Buzau, polițistul și jandarmul…

- „Am invațat sa tratam pacienții COVID. Daca mortalitatea era undeva la 60%, acum reușim sa-i ducem la 44%, in ultima luna. Este un salt important. Dar avem o mare problema cu pacientii care au obezitate. Una din cele mai mari probleme de raspuns la tratament o are pacientul obez. Trebuie sa privim altfel…

- Ponderea combustibililor fosili in energia bruta disponibila in Uniunea Europeana s-a situat la 71% in 2019, dar acest procentaj a scazut semnificativ in ultimele decenii, datorita cresterii ponderii energiei din surse regenerabile, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- O noua cercetare derulata la nivel mondial arata ca ratele mortalitatii globale printre pacientii internati la ATI au scazut de la 60% la 36%, multumita progreselor facute in ingrijirea acestor bolnavi. Potrivit acestei metaanalize, care a cuprins date pentru 43.128 pacienti, ratele de mortalitate ar…

- Producția auto autohtona a avut un declin de 10,67% anul trecut, fața de perioada anterioara, iar vanzarile de mașini noi au scazut cu 22,6% in 2020, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de...

- Anul trecut, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Timiș a emis 21.900 de pașapoarte, cu 33.380 mai puține decat in 2019. Numarul cererilor depuse pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic a fost de 19.030, iar numarul pașapoartelor emise pentru cetațenii romani cu domiciliul in strainatate…

Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj anunța ca rata de infectare la nivel județean a scazut la 2,94 cazuri la mia de locuitori. Cifrele sunt valabile pentru ziua de luni, 4...