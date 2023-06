A patra plângere penală pentru furt de curent pe numele primarului din Motru A patra plangere penala a fost inregistrata de anchetatorii din Motru pe numele primarului din municipiu Cosmin Morega. Edilul a declarat ca, de cand a devenit primar, pe numele sau au fost depuse patru plangeri pentru furt de energie electrica. Primarul a fost acuzat ca ar sustrage curent electric de la rețeaua publica, avand in vedere ca iluminatul folosit pentru curtea casei sale pornește simultan cu iluminatul public. Cosmin Morega, edilul din Motru Cosmin Morega neaga orice acuzație și susține ca este vorba doar de o simpla sincronizare a echipamentului care controleaza pornirea iluminatului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

