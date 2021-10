Stiri pe aceeasi tema

- Compania olandeza VITOL care a caștigat licitația lansata de Energocom privind livrarea a 1 milion de metri cubi de gaz a fost in centrul unor scandaluri de coruptie in mai multe tari ale lumii.

- Companiile DXT Commodities și PGNiG au fost desemnate ciștigatoarele celei de-a treia licitație anunțata de Energocom privind livrarea a 1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale. Anunțul a fost facut de Agenția Proprietații Publice (APP), citeaza zdg.md. {{558811}}„Licitația lansata in cea de-a treia…

- Compania „Energocom” urmeaza sa incheie cu „Moldovatransgaz” un contract pentru achiziționarea primelor cinci milioane de metri cubi de gaze naturale. Prevederile se conțin in hotararea Comisiei pentru Situații Excepționale, care a dispus alocarea a 1700000,0 mii de lei pentru majorarea capitalului…

- Giganul imobiliar chinez Evergrande a ratat miercuri un nou termen limita pentru plata unei dobanzi in valoare de 47,5 milioane de dolari la o obligațiune externa (bond). In urma cu o saptamana, compania a ratat un alt termen limita pentru plata unei dobanzi de 83,5 milioane, informeaza Reuters.

- Compania austriaca Marchi Mobil este specializata in vanzarea de vehicule de agrement excepționale. Un catalog, unde biletul de intrare costa 2 milioane de euro. Acesta este cazul modelului „entry-level”, EleMMEnt Palazzo Exclusive. Cu un design SF, aceasta rulota de lux stabilește noi standarde: aproape…

- UiPath Inc.( PATH ), primul unicorn romanesc, nascut intr-un modest apartament din București, s-a mișcat rapid de la IPO-ul sau din luna aprilie a acestui an pentru a se poziționa in fruntea unei noi piețe de tehnologie pregatita sa se extinda masiv in viitorul apropiat. Piața globala de automatizare…

- Compania de drumuri a lansat o noua licitatie pentru întocmirea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate a 12 noduri rutiere, a scris marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Doua dintre acestea sunt pe raza județului Cluj. Este…

- Craniul unui Triceratops de peste 2 metri lungime va fi expus la Paris, incepand din 16 septembrie, inainte de a fi vandut la licitatie, potrivit news.ro. Se numeste Big John si a ajuns la Paris, descompus. Acest schelet de Triceratops, cel mai mare cunoscut, va fi expus in cartierul Marais…