- Cupa de Schi „Prof. Iordan Popica” a ajuns la a patra ediție, fiind ca și edițiile anterioare, un real succes. Evenimentul se organizeaza anual, in memoria profesorului Iordan Popica – un promotor al sportului in județ. Ediția a patra, derulata zilele trecute, a reunit aproape 100 de copii, insoțiți…

- Duminica, 2 februarie, incepand cu ora 10.00, pe „Partia de ski Oprea” din Valea Mare se desfașoara a IV-a ediție a Cupei de Schi „Prof. Iordan Popica”, dedicata copiilor și juniorilor, baieți si fete. Potrivit organizatorilor, inscrierile se fac in funcție de varsta- sub 10 ani, 10-14 ani și 14-20…

- Palatul Copiilor Sf. Gheorghe și Clubul Copiilor Intorsura Buzaului, in parteneriat cu Sepsi ReKreativ Sf. Gheorghe și partia Oprea de la Valea Mare, a organizat cea de a XII-a ediție a concursului național de schi GERAR 2020. Pe o vreme excelenta cu mult soare dar și cu frigul necesar sporturilor…

- Producatorii de vinuri din Vrancea sunt invitați sa participe la a patra ediție a Concursului Național de Vin Bag-in-Box organizat de partenerul roman al Smurfit Kappa Bag-in-Box. Este a patra ediție a concursului unde producatorii de vinuri din Vrancea au obținut diferite distincții, inclusiv medalii…

- Partia de schi din localitatea Valea Mare, aflata nu departe de orasul Intorsura Buzaului, a fost deschisa la inceputul acestei saptamani, iar cea din statiunea Covasna va functiona incepand cu data de 2 ianuarie. Partia din Valea Mare, realizata printr-o investitie privata, are o lungime de aproape…

- Partia de schi Oprea, de la Valea Mare va fi pusa in funcțiune, astazi, au anunțat proprietarii. Partia a fost realizata printr-o investitie privata, are o lungime de aproape 600 de metri și a fost inaugurata in 2016. „Partia se prezinta satisfacator și speram sa avem parte și de mai multa zapada. In…

- Desi a pierdut mansa retur a duelului romanesc cu Gloria Bistrita din EHF, Corona s-a calificat in grupe datorita numarului mai mare de goluri reusite in deplasare! CSM Corona Brasov s-a calificat in grupele Cupei EHF, iesind invingatoare, „la mustata” din duelul romanesc al turului trei…

- Direcția Județeana de Sport și Tineret (DJST) Covasna a fost inclusa in Grupul de lucru tematic regional „Turism și patrimoniu cultural”, ce funcționeaza la nivelul Regiunii Centru sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru. Includerea DJST Covasna in grupul de lucru tematic regional…