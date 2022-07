Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua Naționala LEADER (RNL) a organizat trei Forumuri Regionale, cu participarea a 45 de Grupuri de Acțiune Locala (GAL), in Nordul, Sudul și Centrul țarii. Evenimentul a fost susținut de partenerii de dezvoltare ai organizației: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de…

- Procurorii DNA au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu doi inculpati acuzati ca au obtinut ilegal peste 50.000 de lei de la APIA. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati, ajutat de celalalt, a declarat la APIA suprafete de teren pe care nu le detinea. Cei doi au acceptat pedepse…

- Una dintre cele mai importante entitați de sub tutela Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale iși va schimba șeful ca urmare a unei situații inedite. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) il are ca director general din septembrie 2016, adica de pe vremea guvernarii Cioloș,…

- ”In contextul in care sectorul agroalimentar a fost semnificativ afectat de criza economica generata de pandemia de COVID–19, din Programul Operational Competitivitate este finantata acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din sectorul agroalimentar. Masura face parte…

- Zeci de fermieri vranceni au fost prezenți, joi, la conferința de informare demarata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pentru promovarea exclusiva a masurilor delegate de AFIR catre APIA din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020. Evenimentul a fost organizat…

- Aproximativ 16.000 de fermieri au depus cereri de plata la Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Bacau, in cadrul campaniei derulata de institutie in perioada 1 martie – 16 mai 2022. Prefectul Lucian-Gabriel Bogdanel a declarat ca suprafata totala este in crestere cu 2.760 hectare…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice incheierea Campaniei de depunere fara penalitați a Cererilor unice de plata. Astfel, in perioada 01 martie – 16 mai 2022, au fost depuse un numar de 778.552 cereri unice de plata pentru o suprafața de 9.902.113…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata a unei inculpate pentru savarșirea unei infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat…