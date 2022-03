Stiri pe aceeasi tema

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele continua in mai multe zone ale țarii vecine. Mai multe explozii au fost semnalate, in cursul noptii, in capitala Kiev si in oraselul Izium, situat in estul tarii, anunta autoritatile ucrainene, conform agentiei Ukrinform. In Kiev, au fost…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Pana in prezent, Italia are deja stationate patru aparate Eurofighter la baza militara Mihail Kogalniceanu din apropiere de Constanta, iar de sambata incolo se vor alatura inca patru.Din decembrie 2021, Fortele Aeriene ale Italiei au avut ca sarcina supravegherea aeriana in regiune, ca parte a programului…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 10 Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…