- Instituirea de catre NATO a unei zone de interdictie aeriana in Ucraina ar fi "un pas prea departe", a avertizat joi seara presedintele Consiliului European, Charles Michel, reamintind ca Ucraina nu este membra a Aliantei Nord-Atlantice si ca trebuie evit

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 7 O echipa a Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga a plecat in „regiunea Ucrainei” pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 5 Ungaria nu sprijina propunerea Comisiei Europene ca persoanele care se refugiaza din Ucraina sa primeasca statut de protectie temporara, a declarat joi Gergely Gulyas,…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 3 La inceputul lunii februarie, oficiali chinezi le-au spus oficialilor rusi sa nu invadeze Ucraina inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Beijing, a relatat…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 2 O a doua runda de negocieri intre Moscova si Kiev in vederea incheierii unui armistitiu este asteptata sa aiba loc joi, la opt zile de la declansarea invaziei ruse…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE Un milion de persoane au fugit din Ucraina in țarile vecine intr-o saptamana, au anunțat reprezentanții ONU, citați de Reuters. Șeful agenției ONU pentru refugiați a…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele continua in mai multe zone ale țarii vecine. Mai multe explozii au fost semnalate, in cursul noptii, in capitala Kiev si in oraselul Izium, situat in estul tarii, anunta autoritatile ucrainene, conform agentiei Ukrinform. In Kiev, au fost…