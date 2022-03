Stiri pe aceeasi tema

- Delegatiile Ucrainei si Rusiei au ajuns, joi seara, in cursul negocierilor desfasurate in Belarus, la un acord asupra crearii de coridoare umanitare, posibil printr-un armistitiu temporar, iar negocierile ar urma sa continue in a treia runda.

- Ce au stabilit Rusia și Ucraina, dupa o noua zi de negocieri. Armistiții pe coridoarele umanitare de evacuare a civililor Joi s-a desfașurat a doua runda de negocieri intre delegația ucraineana și cea rusa. Delegatiile Ucrainei si Rusiei au ajuns, joi seara, in cursul negocierilor desfasurate in Belarus,…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 7 O echipa a Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga a plecat in „regiunea Ucrainei” pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 5 Ungaria nu sprijina propunerea Comisiei Europene ca persoanele care se refugiaza din Ucraina sa primeasca statut de protectie temporara, a declarat joi Gergely Gulyas,…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 3 La inceputul lunii februarie, oficiali chinezi le-au spus oficialilor rusi sa nu invadeze Ucraina inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Beijing, a relatat…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 4 Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…