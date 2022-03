Stiri pe aceeasi tema

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 2 O a doua runda de negocieri intre Moscova si Kiev in vederea incheierii unui armistitiu este asteptata sa aiba loc joi, la opt zile de la declansarea invaziei ruse…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE Un milion de persoane au fugit din Ucraina in țarile vecine intr-o saptamana, au anunțat reprezentanții ONU, citați de Reuters. Șeful agenției ONU pentru refugiați a…

- Un raport al serviciilor occidentale arata ca oficiali chinezi le-au cerut unor inalti oficiali rusi, la inceputul lunii februarie, sa nu invadeze Ucraina inainte de terminarea Jocurilor Olimpice de la Beijing, noteaza New York Times, citand un reprezentant al administratiei Biden. Fii la…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele continua in mai multe zone ale țarii vecine. Mai multe explozii au fost semnalate, in cursul noptii, in capitala Kiev si in oraselul Izium, situat in estul tarii, anunta autoritatile ucrainene, conform agentiei Ukrinform. In Kiev, au fost…

- China este foarte interesata de criza din Ucraina, iar motivele sunt mai complexe decat derularea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing. Se vorbește despre schimbarea ordinii mondiale, in care Statele Unite ar urma sa fie detronate de tandemul Dragonul și Ursul, adica China și Rusia.

- Curlingul a dat startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, cu doua zile inainte de ceremonia de deschidere. Vladimir Putin va zbura joi la Beijing și va lua vineri pranzul cu liderul chinez Xi Jinping. Curlingul la dublu mixt a deschis miercuri competiția la Jocurile Olimpice de iarna…

- Discutiile de saptamana viitoare dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping se vor axa pe securitatea europeana si pe dialogul Rusiei cu NATO si cu SUA, a anuntat vineri Kremlinul, pe fondul tensiunilor crescute dintre Occident si Rusia cu privire la Ucraina, relateaza…