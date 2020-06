Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat revenirea in tara a 277 de cetateni romani aflati in Franta si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Printre acestia se numara medici rezidenti, turisti veniti din SUA, studenti Erasmus si persoane fara adapost, dar si persoane spitalizate.…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, Ovidiu Raețchi, considera ca Romania ar trebui sa stabileasca la nivel legislativ ca poate incheia contracte in sectoarele de infrastructura strategica doar cu state din spațiul euro-atlantic sau cu valori democratice:Citește și: ULTIMA ORA Fiica Vioricai…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a anuntat, sambata, la Digi 24, ca incepe testarea pentru anticorpi COVID-19, in Capitala, proiect care se va realiza in colaborare cu spitalul Matei Bals, condus de profesorul Streinu Cercel. Cei din Capitala selectati pentru aceasta testare vor primi o scrisoare…

- Giuseppe Rossi (33 de ani), fotbalistul lui Salt Lake City (MLS), critica autoritațile din Statele Unite ale Americii: „Il respect pe doctorul Fauci, dar nu mi se pare drept sa ne izoleze de familii ca sa putem juca. Suntem ființe umane”. „Pepito” Rossi e purtatorul de cuvant al revoltei fotbaliștilor…

- Spectacol de lumina in Statele Unite ale Americii. Persoanele care merg noaptea pe plajele din California pot vedea valuri bioluminescente, informeaza The Guardian.Fenomenul are loc pe coastele sudice ale statului american, o data la cațiva ani. Localnicii spun ca stralucirea de anul acesta este deosebita.…

- Statele Unite ale Americii au negat categoric joi ca au achizitionat din China masti destinate Frantei, dupa unele acuzatii lansate de mai multi politicieni francezi, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Alexandru Rafila, vesti importante pentru romani: S-ar putea iesi din case abia…

- Începând de vineri, de la ora 00:00, toti românii care vin din Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia sau Statele Unite ale Americii vor sta în carantina 14 zile. Cele 5 tari se alatura astfel Italiei, Spaniei, Elvetiei, Austriei, Iranului, Frantei si Turciei pe lista…

- Statele Unite ale Americii au donat materiale necesare in lupta cu COVID-19, dar si echipamente de protecție pentru doua spitale din Capitala. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei SUA la Chișinau.