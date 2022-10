IPS Teodosie a castigat in instanta! Cine contesta victoria Arhiepiscopului Tomisului

Potrivit datelor oficiale, apelul a fost declarat la inceputul acestei saptamani, in dosarul 5072 212 2022. In dosar, IPS Teodosie a contestat amenda primita in luna ianuarie 2022, pentru ca nu ar fi respectat masura carantinarii.… [citeste mai departe]