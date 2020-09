A oprit concertul supărat pe menținerea măsurilor de distanțare: ”Lăsați în p**a mea oamenii să danseze!” Vineri seara, cateva sute de persoane prezente la concertul artistului au ramas masca dupa ce solistul a intrerupt concertul și a intervenit in apararea spectatorilor care au nesocotit masurile de distanțare și au avut curajul sa se ridice de la mese sa danseze. In incercarea de a-i reașeza pe petrecareți la mese, bodyguarzii s-au facut prezenți in mulțime fapt ce a creat un disconfort maxim la spectacol. ”Lasați in p**a mea oamenii sa danseze”, a rabufnit solistul cu toata frustrarea stransa datorita distrugerii mediului concertistic din cauza contextului COVID-19, dupa care a plecat de pe scena.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

