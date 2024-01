Stiri pe aceeasi tema

- Incident ciudat la granița! Fostul ministru Marius Budai, surprins intr-o mașina furataFostul ministru al Muncii, Marius Budai, care a demisionat in urma scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la punctul de trecere a frontierei Sculeni intr-o mașina furata. Sambata seara, la punctul…

- O echipa de medici de la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu" Iasi a reusit sa extirpe o formatiune tumorala cerebrala de trei centimetri de la o fetita in varsta de 5 luni din Galați. Bebelușul este acum bine și se recupereaza sub supravegherea medicilor.

- Un accident tragic s-a produs in Iași, in urma cu cateva ore. O persoane a murit, iar alte patru persoane au fpost grav ranite, dupa ce o mașina a fost lovita de un microbuz. Pompierii nu au mai putut sa ii salveze viața victimei decedate, iar celelalte patru persoane au fost duse la spital.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara in centrul orașului Pancota. Evenimentul rutier a avut loc langa Petrom. A fost implicata o ambulanța de la substația Ineu a de la Serviciului de Ambulanța Județean Arad, care se afla in misiune cu un pacient injunghiat in membru superior. Accidentul…

- O persoana a fost ranita, miercuri, in urma impactului dintre un autoturism si un tren de calatori care circula intre Dorohoi si Iasi, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, accidentul feroviar s-a produs la o trecere la nivel cu calea…

- Dupa impact, șoferul a ramas incarcerat, iar echipele de salvare n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, potrivit Ziarul de Iași. Cealalta victima, pasager al autoturismului, a fost asistata medical de catre echipajul de prim-ajutor calificat.La locul accidentului s-a deplasat o autospeciala…

- O mama este disperata dupa ce fiul a murit anul trecut, intr-un accident groaznic de mașina. Acesta se deplasa pe marginea drumului și ar fi fost acroșat de o mașina mare. Dupa ce a ajuns la spital, in coma, la cateva zile distanța s-a stins din viața. La un an de la eveniment, femeia cauta raspunsuri…

- Un barbat, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe DN6, in Remetea Mare dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu o autoutilitara și ulterior cu un tir care circula in spatele autoutilitarei. In urma impactului, a rezultat…