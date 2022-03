A obţinut un ordin de protecţie împotriva amantului. Nu va avea voie la mai puțin de 50 de metri O femeie a cerut protectia legii impotriva... amantului. Ea s-a adresat judecatorilor, plangandu-se de violenta celui pentru care si-a parasit sotul. Desi problema este mai veche, nu a putut apela la ajutorul rudelor, intrucat acestea nu sunt de acord cu relatia sa extraconjugala. I.C. este in continuare casatorita legal cu un barbat cu care are un fiu de aproape 18 ani si o fiica de 13 ani. Traieste insa cu V.C., cu care are o fiica de 11 luni. In mod obisnuit, V.C. lucreaza in strainatate, dat in decembrie s-a intors in Romania, moment in care au debutat si violentele manifestate fata de iubita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 februarie 2022, politistii Sectiei 2 Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 23 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de “incalcarea ordinului de protecție”. In urma verificarilor efectuate a reieșit ca, in data de 10.02.2022, Judecatoria Timișoara a emis un ordin de protecție…

- Joi, 10 februarie, polițiștii din Seini au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 54 de ani din oraș, cu privire la faptul ca soțul acesteia, cu care se afla in proces de divorț, o amenința și a distrus sistemul de inchidere al porții de acces in curtea locuinței. Judecatoria Baia Mare a dispus…

- Polițiștii din Capitala au aintervenit, sambata, pentru a reține un barbat care și-a rapit fosta iubita și pe fiica acesteia, provocand mai multe accidente rutiere, potrivit News.ro. Cele doua au fost amenințate cu un cuțit de catre agresor și bagate cu forța in mașina sa. In timp ce incerca sa scape…

- Scandalul demiterii lui Alexandru Arșinel„L-au umilit in ultimul hal, este strigator la cer, noi ne distrugem tot ce avem. De ce distrugem ce avem?Cei care sunt in serviciu nu prea le fac fața celor care au ieșit, e obligația noastra, a romanilor, de a face ceva, trebuie sa dam vina pe noi, nu pe altcineva.…

- Vin rușii sau virușii? Este intrebarea care, mai in gluma, mai in serios, face valva pe rețelele de socializare, acolo unde lumea se intreaba de ce trebuie sa se teama mai tare, de un razboi sau de coronavirus? In plina dilema naționala și cu Romania omisa de la masa negocierilor privind un posibil…

- O femeie de 29 de ani din Constanta este cercetata dupa ce isi loveste fetita in varsta de doi ani si o ameninta ca o omoara. Politistii au emis un ordin de protectie impotriva femeii, potrivit news.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, sambata seara, ca in urma aparitiei…

- O femeie, de 34 de ani, din Sebeș, și fiica acesteia au fost atacate, in noaptea de joi spre vineri, cu un cuțit. Agresorul este chiar soțul femeii. Barbatul avea interdicție, prin ordin de protecție, de a se apropia de cele doua. In urma altercației a fost și el ranit, scrie Digi24 . Barbatul, in varsta…