- Primarul Oneștiului a publicat o inregistrare video a unei camere de supraveghere in care se vede cum un marbat coboara dintr-o mașina și fura un capac de canal de pe strada Marașești. Incidentul s-a petrecut la sfarșitul lunii martie. Primarul Laurențiu Neghina spune ca imaginile au fost predate Poliției.…

- De cateva zile, un utilaj ciudat poate fi vazut lucrand de zor la calea ferata din zona Garii Bacau. In aparența, pare a fi un autocamion cu roți de cauciuc … ruland pe calea ferata. Am aflat ca, de fapt, este un utilaj special, achiziționat din Germania, cu ajutorul caruia se fac sudurile la șinele…

- Toate posturile de director si director adjunct din scoli vor fi ocupate prin concurs. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca se va aplica inclusiv in cazul posturilor in care se afla, in prezent, directori care au obtinut functia in baza acestei proceduri. ,,Trebuie sa ai conduceri in scoli…

- Alexandra Anghelache din Bacau a lansat de curand piesa „Uita-ma”, cantec care are și de un videoclip bine primit de fani pe YouTube, unde a primit peste 100.000 de like-uri. „Acest proiect a fost inițiat de Casa de Producție – Voices Media și ii mulțumesc lui Bogdan Toma pe aceasta cale. «Uita-ma»…

- Societatea de Investiții Financiare Moldova (SIF 2) și-a schimbat numele in „Evergent Investments S.A.”. Evenimentul, o premiera pe piața de capital romaneasca, a fost prezentat luni, 8 martie, intr-o conferința de presa susținuta online și foarte bine organizata de Claudiu Doroș, președinte director…

- La sfarsitul saptamanii trecute, toata sau aproape toata suflarea romaneasca l-a sarbatorit pe Constantin Brancusi, de la carei nastere s-au implinit 145 de ani. S-au gasit si idioti care au ales sa arunce cu noroi, am identificat si indivizi care au scos in evidenta doar pacatele omenesti ale marelui…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a primit pacienți, cu boli pulmonare, de la alte spitale. Este vorba despre doi pacienți ce au fost transferați de la Spitalul Județean de Urgența Bacau și de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț. „Sunt pacienți non-COVID, un pacient cu BPOC (bronhopneumopatie…

- Dupa incheierea sezonului de vara, echipa tehnica a partiei de schi ,,Nemira” din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații de Salvamont Bacau a parcurs procedurile tehnice de revizie anuala a instalațiilor din dotare și de verificare a siguranței in…