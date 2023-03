Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Neamt Ionel Arsene, dat in urmarire dupa ce a fost condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, s-a predat in Italia, scrie G4Media, citand surse, potrivit news.ro. Sursele citate de G4Media afirma ca Ionel Arsene…

- Condamnare: 6 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Fapta: Persoana a savarsit doua fapte de trafic de influenta in perioada iunie-iulie 2015. Semnalmente: inaltime – 1,85m; greutate – cca.85 kg; constitutie normala; par grizonat; ochi caprui.

- Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, in conlucrare cu organele de drept ale Federației Ruse, au localizat și reținut o femeie anunțata in cautare naționala și internaționala de catre autoritațile de drept ale Republicii

- Florin Durgheu, avocatul lui Mario Iorgulescu, a declarat pentru Prosport.ro ca fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu, nu va face nicio zi de inchisoare, deoarece autoritațile italiene au respins definitiv solicitarea autoritaților romane de emitere a mandatului european de arestare. „Autoritațile italiene…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane, savarșit asupra a doua sau mai multe persoane, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 13 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, cu privarea de…

- Un barbat de 40 de ani a fost condamnat la 13 ani de inchisooare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru trafic de ființe umane, savarșit asupra a doua sau mai multe persoane.

- O minora de 15 ani a fost condamnata la 2 ani și șase luni de inchisoare cu suspendare pe un termen de trei ani dupa ce, impreuna cu alți patru copii, a savarșit o serie de furturi din mai multe biserici și gradinițe din municipiul Ungheni. Hotararea a fost pronunțata saptamana trecuta de magistrații…

- Procuratura raionului Ungheni a terminat urmarirea penala și a dispus transmiterea in instanța de judecata a unei cauze penale in privința a doua persoane, care sunt acuzate ca ar fi comis fapte care se califica ca trafic de ființe umane. Invinuiții risca pana la 15 ani de inchisoare.