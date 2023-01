A nins si la Tulcea! Continua degajarea zapezii (GALERIE FOTO) Angajatii primariei si personalul serviciilor subordonate continua sa fie la datorie pentru a se putea circula in siguranta.Utilajele aflate in dotare au functionat fara intrerupere pentru activitatile de deszapezire si imprastiere de material antiderapant., informeaza Primaria Tulcea. In cursul noptii s a intervenit cu prioritate pe arterele principale si pe drumul de centura, continuandu se apoi pe alte strazi secundare si alei din cartiere. Caracter prioritar au avut si trotuarele si caile de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia in municipiul Constanta se desfasoara in conditii normale de trafic Utilajele de deszapezire continua sa imprastie material antiderapant, astfel incat arterele rutiere sa fie curate si sa se poata circula in conditii de siguranta.In acest moment se circula in conditii bune pe toate arterele…

- Vremea rea incepe sa provoace pagube in Dambovița. La aceasta ora, pompierii militari acționeaza pentru degajarea unor copaci cazuți pe carosabil pe DJ 702A, pe raza satului Dragaești-Pamanteni, comuna Manești. Doi arbori cazuți pe partea carosabila blocheaza un sens de mers pe ruta. Pentru degajarea…

- Vremea rea a dus la inchiderea traficul pe mai multe drumuri naționale, județene și comunale din județele Buzau și Vrancea. CNAIR face apel catre soferi sa nu mai circule pe drumurile unde este necesara interventia utilajelor de deszapezire, avand in vedere ca masinile blocate pe carosabil ingreuneaza…

- Incepand de ieri, 15 ianuarie 2023, municipiul Tulcea onoreaza personalitatea poetului national Mihai Eminescu dedicandu i un monument, amplasat in centrul orasului.La inaugurare au luat parte oficialitati, profesori si elevi ai liceelor din municipiu, precum si numerosi alti membri ai comunitatii.…

- A fost alerta pe aeroportul din Liverpool, dupa ce angajatii au vazut ca in cala unui avion, care zbura de la Cluj-Napoca, curgea sange dintr-un bagaj. Sangele se scurgea dintr-un geamantan, iar angajatii companiei aeriene au descoperit ca in bagajul ce parea suspect se afla carne de porc congelata,…

- (P)Cadouri de Craciun 2022: pe care le prefera angajații? Vine Craciunul și, ca manager sau patron, va trebui sa le oferi o atenție angajaților tai. Suntem aici pentru a te ajuta sa alegi cadouri bune și utile, intr-un buget rezonabil. Datorită schimbării obiceiurilor…

- Dupa ce a cumparat platforma Twitter, Elon Musk a marturisit ca v-a face "curat" atat in randul angajaților, cat și in randul utilizatorilor companiei. Zis și facut. Inventatorul nu a stat mult per ganduri și a decis sa concedieze, incepand inca de vineri, aproximativ 50% dintre cei care lucrau pentru…

- LIBERI… Vești bune pentru bugetari: ii așteapta o noua minivacanța de cinci zile. Potrivit unei decizii luate de Guvern inca de la inceputul anului, 2 decembrie va fi zi libera. Autoritațile s-au gandit sa lege cele doua sarbatori legale, mai exact Sfantul Andrei, care pica pe 30 noiembrie, și Ziua…