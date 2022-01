Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara în aproape 30 de ani a nins în Antalya, cea mai populara stațiune din Turcia. Plajele care atrag vara de vara milioane de turiști sunt acum acoperite cu zapada. În aceasta zona în care, chiar și în ianuarie, temperatura medie zilnica…

- Zapada de anul acesta este mai ciudata, spun salvamontiștii. Astfel, aceștia trag un semnal de alarma și avertizeaza turiștii care vor sa se aventureze pe munte. „De o saptamana avem viscol foarte puternic, cu transport mare de zapada. Azi noapte, vantul a trecut de 110 km pe ora, la minus 12 grade…

- "Saptamana debuteaza cu valori peste norme, in medie cu peste 10 grade Celsius. Astazi de dimineața am inregistrat recorduri termice pentru valorile minimelor la 44 de stații meteo, ca fiind cele mai ridicate temperaturi minime de candse fac masuratori pentru o zi de 1 ianuarie. La 4 stații meteorologice…

- O furtuna de zapada a generat mari probleme in sud-estul Turciei. Stratul de zapada de jumatate de metru și gheața i-au pus pe șoferi in dificultate. O mulțime de șoferi au ramas blocați pe șosele din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Zeci de drumuri au fost blocate. Mulți dintre șoferi au fost…

- Vremea se racește in toata țara inaintea Craciunului. Va ninge la munte, iar in regiunile sudice va ploua, insa in Ajunul Craciunului temperaturile vor crește ușor. O masa de aer rece va cuprinde țara in aceasta saptamana, astfel ca temperaturile vor scadea semnificativ, iar nopțile vor fi foarte reci.…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil la sud, iar in centru și la nord - ninsori. Maximele vor oscila intre +3 și +5 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la -3 grade Celsius.