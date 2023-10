A nins pe Transalpina, cea mai înaltă şosea din România. Ce li se cere şoferilor (VIDEO) A nins pentru prima data, in aceasta toamna, pe Transalpina, cea mai inalta sosea din Romania. Drumarii au inceput curațarea carosabilului. ”Drumarii au acționat noaptea trecuta pe DN 67C (Transalpina), cu 2 utilaje de deszapezire, pentru a asigura un carosabil practicabil in condiții de siguranța. A fost impraștiat material antiderapant și s-a intervenit și cu […] The post A nins pe Transalpina, cea mai inalta sosea din Romania. Ce li se cere soferilor (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

