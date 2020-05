Stiri pe aceeasi tema

Zona mantana a județului se afla, pana la ora 21:00 sub avertizare Cod Portocaliu de viscol. La munte a nins,

COD PORTOCALIU - Interval de valabilitate: 07 mai, ora 02:00 - 07 mai, ora 21:00. Zone și fenomene vizate: in zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura intensificari puternice ale vantului. In zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura vor fi intensificari puternice…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, mai multe atentionari de tip cod galben si una de tip portocaliu de

- Meteorologii au emis miercuri, 6 mai, noi alerte de vremea rea, valabile pana joi seara aproape in toata țara. La munte va intra in vigoare o alerta Cod Portocaliu, care anunța vant cu rafale de 140 km/h. Pentru intervalul miercuri, ora 13.30 – joi, ora 21.00, ANM a emis o informare generala, in care…

INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 30 martie, ora 22 – 02 aprilie, ora 10;| Fenomene vizate: vreme deosebit de rece,

ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 27 februarie, ora 11:00 – 27 februarie, ora 22:00 Zone și fenomene

ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 februarie, ora 14:00 – 27 februarie, ora 21:00 Zone și fenomene vizate:

- In Timiș au fost emise doua coduri de vant: Galben și Portocaliu. Daca Codul Galben vizeaza o mare parte a județului, Codul Portocaliu va avea efect doar in regiunea estica, conform meteorologilor.