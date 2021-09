Stiri pe aceeasi tema

- Primii fulgi de zapada din acest sezon rece au cazut, marți dimineața, pe Transfagarasan, iar șoseaua a fost acoperita cu un strat subțire de zapada, potrivit Mediafax. S-a intamplat dupa ce temperatura in zona a scazut pana la -4 grade Celsius, iar ploaia s-a transformat in lapovița și ninsoare. Directia…

- 47 de ani de la inaugurarea oficiala a drumului national Transfagarasan.Transfagarasanul oficial DN7C , unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa, este o cale rutiera de circulatie din Romania, care incepe in comuna Bascov, judetul Arges si se termina la intersectia cu drumul DN1 intre Sibiu…

- Cutremure in lanț, vineri dimineața, in Romania. Potrivit INFP, seismele au avut loc in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Primul cutremur s-a produs la ora 5:30, la adancimea de 121 de km, și a avut o magnitudine de 3,2 grade.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov,…

- Aproximativ 300 de concurenti din Romania, Ungaria, Spania, Rusia si Republica Moldova vor lua startul, sambata, la Balea Lac (judetul Sibiu), intr-un ultramaraton unic in Europa, "2x2 Race", singurul care se va desfasura integral la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, unde vor atinge…

- Centrul Infotrafic al IGPR anunta ca, la ora 16.00, din cauza numarului mare de autovehicule, pe DN 7C (Transfagarasan), intre kilometrii 73-76, intre Balea Cascada si Balea Lac, judetul Sibiu, pe sensul de urcare catre Balea Lac, s-a format coloana in usoara miscare, relateaza News.ro. „Pentru…

- Weekend negru pe șoselele din Romania, cu mai multe accidente mortale, doua dintre ele cumplite, cu 4, respectiv 7 morți . Un polițist a transmis un mesaj cutremurator, dupa tragediile de pe șosea. Un politist din Mangalia a postat pe Facebook un mesaj sfașietor, dupa ce in acest sfarșit de saptamana…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova anunța ca pe DN 67C Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, au loc lucrari ample pentru intreținerea infrastructurii rutiere. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența. De la kilometrul 0, Bengești, pana la kilometrul 59, Obarșia Lotrului, se…