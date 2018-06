Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de nisip a izbucnit din senin și a acoperit intreg orasul intr-un nor de praf. Oamenii spun ca abia se mai putea vedea la cațiva metri. Vantul a suflat cu putere, iar cenusa a fost depozitata la marginea Craiovei a fost adusa catre oras, acesta fiind motivul pentru care vizibilitatea…

- Imagini șocante pentru trecatori în localitatea Valu lui Traian. O femeie a fost descoperita moarta într-un autoturism parcat pe strada Viitorului. O femeie de aproximativ 48 de ani a fost descoperita moarta într-un autoturism parcat și închis. Oamenii legii spun ca femeia…

- Mai multe fenomene extreme au avut loc in sudul țarii. Grindina a lovit din nou și a facut ravagii. La Costești, in județul Argeș, a plouat cu bucati mari de gheata, de dimensiunea unei ou de porumbel. Acum, oamenii sunt extrem de ingrijorați și disperați. Grindina le-a distrus gradinile, dar si pomii…

- Mai multe mii de americani au manifestat luni in statele Kentucky si Oklahoma pentru a cere o revalorizare a salariilor cadrelor didactice si o mai buna finantare a scolilor publice, relateaza marti AFP. Numeroase cursuri au fost anulate in cele doua state americane. In unele districte, scolile erau…

- Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare de rușii surprinși de fenomen. Mulți au comentat ca culoarea stranie a omatului a facut partiile de schi sa para desprinse dintr-un peisaj marțian. Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare…

- (UPDATE 09:19) Cel putin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Incidentul a avut loc in august 2016, insa judecatorii au dat decizia finala abia la inceputul acestei luni. Vasquez a fost surprins de camerele de la Whataburger Field in timp ce iși lovea cu salbaticie fosta iubita pe scari. Imediat dupa incident, acesta a spus adio unei cariere in MLB,…

- Bataie cu pumni si picioare in regiunea Lipetk din Rusia. Pe internet au aparut imagini video in care trei adolescente o bat pe una dintre colegile lor de scoala. Scena este urmarita de cativa amici, care le incurajau pe tinere sa nu se opreasca.