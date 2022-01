A nins în Egipt de Revelion. Sute români s-au întors acasă fără bagaje VIDEO Mii de turiști au mers, in acest an, sa petreaca Revelionul la plaja, in Egipt, doar ca vremea le-a dat batai de cap. In loc sa stea la plaja, turiștii au avut parte de zapada. Ninsorile din prima zi a anului au dat peste cap zborurile din stațiunea Hourghada. 350 de turiști romani s-au intors acasa fara bagaje. Ninsoarea neașteptata din stațiunea egipteana Hourghada, din zilele de 1 și 2 ianuarie, au cauzat probleme operatorilor aerieni. Plecarile au fost perturbate. Mii de pasageri care trebuiau sa plece din Hourghada au fost mutați pe un terminal inca neterminat, care nu avea pista pentru bagaje.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

