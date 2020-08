Stiri pe aceeasi tema

- In orasul elvetian Olten, aflat intre Zurich si Basel, a „nins“ cu particule de cacao. Sistemul de ventilatie al unei fabrici de ciocolata s-a defectat. Marti, Compania Lindt & Spruengli a confirmat ca a existat o mica defectiune in ventilatia de racire la fabrica din zona, potrivit The Guardian. Pudra…

- "Am infiintat anul acesta, in luna februarie, un atelier de ciocolata artizanala cu ajutorul proiectului Start-up Activator, in Iasi. Afacerea am denumit-o dupa numele copiilor mei, Leonard si Miruna, cei care ma inspira sa aduc pe piata produse de calitate, ei fiind primii care le testeaza si de la…

- Un nou focar de coronavirus a izbucnit la fabrica de ciocolata Kandia din Capitala. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Sanatatii, 20 de angajati ai fabricii au fost depistatati cu Covid-19. Saptamana trecuta, compania a decis sa fie testati toti angajatii, dupa ce pe data de 10 iunie, o angajata…

- Ieri a avut loc ceremonia de absolvire a cadetilor Academiei Militare a SUA din West Point. La eveniment a fost prezent si presedintele Donald Trump, potrivit The Guardian. Vizita președintelui in academia militara s-a confruntat cu proteste. Discursul lui Donald Trump catre absolvenții de la West Point…