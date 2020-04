A-nceput: Primul lot al Masterplanului de apă și canalizare, scos la licitație! Masterplanul de apa și canalizare, etapa a II-a, a intrat, in sfarșit, in linie dreapta. Primul din cele 12 loturi a fost scos deja la licitație! CARE e prima zona in care vor incepe lucrarile și cand se vor licita celelalte loturi: Etapa a doua a Masterplanului de apa și canalizare, la nivelul județului, a intrat in linie dreapta. Dupa ce la inceputul anului, harțogaria a pus bețe-n roate, in sfașit se pot face demersurile pentru inceperea lucrarilor. Etapa a II-a cuprinde 12 loturi in care se vor face lucrari. Primul lot a fost urcat ieri pe SICAP, pentru licitația publica in vederea gasirii… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii cartierului Slatinița au cerut de ani de zile apa și canalizare. Anul acesta, in Masterplanul de apa și canalizare e prinsa și aceasta zona. Totuși, conform viceprimarului Cristian Niculae, se va face o rețea de canalizare și o stație de epurare și prin fonduri europene. Anul acesta, locuitorii…

- Doua strazi din Bistrița raman astazi, 24 aprilie 2020, fara apa potabila – anunța Aquabis. Defecțiuni, și la Feldru: Astazi, 24 aprilie 2020, de la ora 10:00 pana la ora 16:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in Feldru. In acest interval se vor executa lucrari de remediere a unei defecțiuni…

- Bicicleta utilizata de ciclistul italian Vincenzo Nibali in etapa a noua, cu 15 sectoare de pavate, din cadrul Turului Frantei 2014, a fost vanduta la licitatie cu suma de 10.600 euro, in cadrul unei actiuni de strangere de fonduri pentru Departamentul de protectie care lupta contra Covid-19, relateaza…

- Cateva strazi din Bistrița raman astazi, 15 aprilie 2020, fara apa, pentru cateva ore – anunța Aquabis. Astazi, 15 aprilie 2020, de la ora 14:00 pana la ora 16:30, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in municipiul Bistrița. Vor fi afectate strada Mihai Viteazu și strazile adiacente. In acest…

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Somes-Tisa s-a autosesizat dupa ce jurnalistul Rares Nastase, de la emisiunea "Romania, te iubesc!", a postat pe o retea de socializare, un filmulet in care prezinta deversari ale apelor uzate in raul Bistrita. Dupa prima verificare in teren, realizata in data de…

- Doi dintre copiii de aur ai driftului romanesc isi incep sezonul 2020 cu o super aventura in Slovacia. Natalia Iocsak si Claudiu Adam vor lua startul in prima etapa a Drift Kings European Series, care se va desfasura in perioada 28-29 martie la Bratislava. Inainte insa, Natalia a fost invitata sa participe…

- Secretarul general al PNL Bistrița-Nasaud, consilierul județean Ovidiu Florean, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca a descoperit mai multe facturi ”umflate” la LDP și ca e foarte probabil ca acestea sa intre in ”atenția procurorilor DNA”. ”Administrația PSD din Consiliul Județean Bistrița-Nasaud…

- Primaria Capitalei a lansat o licitatie de 167,9 milioane lei (35,2 milioane euro), fara TVA, cu finantare din fonduri europene, pentru reabilitarea retelei de canalizare din trei zone ale Bucurestiului, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.