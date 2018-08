Stiri pe aceeasi tema

- Soferul s-a implicat intr-o depasire, moment in care una dintre anvelope a explodat. Viteza mare nu i-a mai permis sa redreseze masina, asa ca a pierdut controlul volanului. A intrat cu masina intr-un cap de pod, s-a rostogolit in aer, apoi a aterizat cu rotile pe asfalt. Din fericire, nimeni…

- Politia federala americana a anuntat luni ca a arestat un barbat, apropiat retelei Al-Qaida, suspectat ca planifica un atentat la Cleveland, miercuri, de Ziua Independentei, relateaza AFP conform News.ro . Demetrius Nathaniel Pitts, alias Abdur Raheem Rafeeq, i-a spus unui agent FBI infiltrat ca voia…

- Laura Cosoi a nascut in urma cu puțin timp și impreuna cu fetița ei sunt rasfațatele familiei. Soțul sau este in culmea fericirii de cand a devenit tata, dar nici soacra ei nu se lasa mai prejos.

- Un tanar de 24 de ani este acuzat de tentativa la furt calificat, in conditiile in care oamenii legii l-au prins cand incerca sa fure bunuri din autoturismele parcate in spatele unui bloc din Galati.

- Un cetațean din Iași a fost surprins in timp ce fura gazon din Rezervația Naturala Dealul Repedea. Surprins de trecatori și fotografiat, barbatul a fugit pana sa ajunga la fața locului și poliția. Un barbat din Iași a fost surprins in timp ce incerca sa fure gazon din Rezervația Naturala Dealul Repedea.…