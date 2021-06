Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in familia cunoscutului interpret de muzica populara, Tinu Vereșezan. Mama acestuia a incetat din viața, lasand un mare gol in inima celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Tinu Vereșezan și-a luat ramas-bun de la mama sa pe contul sau de pe o rețea de socializare. „Mama mea draga, iubita…

- Corin Dobrinescu, cantaret de muzica populara, a murit dupa ce a fost lovit de o duba pe raza localitatii Horezu. Barbatul a traversat strada neregulamentar, iar o masina care venea cu viteza nu a reusit sa il evite. Paramedicii au incercat sa il resusciteze, insa fara succes.

- Drama mare in familia unui preot din orașul Fagaraș. Fiica sa de doar 8 ani s-a stins din viața, dupa ce a intrat cu bicicleta intr-un utilaj agricol. Pentru minora nu s-a mai putut face nimic.

- Artistul Simion Pop a murit. Teribila veste a fost data de Saveta Bogdan: "Cu adanca durere am aflat"Interpretul de muzica populara Simion Pop s a stins din viata in aceasta seara. Saveta Bogdan, colega de breasla a artistului, a facut anuntul pe retelele de socializare."Cu adanca durere am aflat de…

- Faimoasa cantareata de muzica populara, Gabi Lunca, a murit, noaptea trecuta, in urma infectiei cu COVID-19. Interpreta de 82 de ani era internata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Ilfov. Initial a dat semne ca isi revine, insa boala a luat o turnura neasteptata. Articolul A murit…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit noaptea trecuta. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de COVID-19. Anuntul a fost facut de Rebeca Onoriu, fata cea mica a artistei, pe pagina sa de Facebook. “Dupa 23…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit, vineri noaptea. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de COVID-19. Fiica lui Gabi Lunca, Rebeca Onoriu, a scris, in noaptea de vineri spre sambata, pe pagina…

- A murit rapsodul argeșean Gavril Prunoiu, unul dintre cei mai iubiti interpreti de muzica populara din tara. Gavril Prunoiu s-a nascut in comuna argeșeana Boteni, unde a infiintat primul grup vocal barbatesc, evoluand alaturi de fratii sai și promovand cantecele de ulita. De asemenea, s-a evidentiat…