- Viorica Quintus a incetat din viata luni dimineata, in locuinta din Ploiesti. Potrivit apropiatilor familiei, in urma cu cateva zile, Viorica Quintus suferise un atac cerebral. "Ne exprimam regretul fața de dispariția dureroasa a doamnei Viorica Quintus, soția liderului liberal Mircea Ionescu…

- Titlurile universitare le-a obținut la Targoviște și Alexandria Anchetatorii au facut sambata percheziții la domiciliul lui Laurențiu Baranga, șeful Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, cercetat intr-un dosar de inșelaciune, acuzat ca și-a falsificat diploma de bacalaurent,…

- PLUS a caștigat in instanța un proces prin care solicita primarului Sectorului 5, Daniel Florea, sa prezinte defalcat bugetul pe anul 2019, a anunțat luni, Vlad Voiculescu. Decizia Curții de Apel București este definitiva. ”Curtea de Apel Bucuresti constata in mod definitv ilegalitatile comise de PSD…

- Curtea de Apel Bucuresti a inceput vineri dezbaterile in procesul in care CNSAS solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Isarescu nu s-a prezentat la primul termen din proces, el fiind reprezentat de avocatul Valeriu Stoica,…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…

- Curtea de Apel București l-a condamnat la 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare pe Marius Carașol. fostul șef al Transelectrica, pentru faptul ca si-a falsificat diploma de inginer astfel incat sa ocupe functia de conducere in cadrul companiei. Marius Carașol este acuzat de inșelaciune și uz de fals.…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, miercuri, 26.08.2020 a.c. sa il predea pe unul dintre cei mai cautați traficanți de droguri, Larizza Nunzio, autoritaților din Italia. Larizza facea parte din clanul Schettino și formase, alaturi de alți italieni, un grup infracțional organizat cu scopul…

- Soția fostului colonel SRI, Daniel Dragomir, care in prezent se sustrage de la executarea unei pedepse definitive de trei ani și 10 luni de inchisoare cu executare, Zoica Dragomir, și ea fosta cadru al SRI, a fost localizata la domicliu de angajații Serviciului de Probațiune dupa ce și e a primit…