Fostul ministru al Apararii, Victor Babiuc s-a stins din viața in cursul zilei de sambata, la varsta de 84 de ani. Acesta a fost un politician cunoscut dupa 1989, retras din spațiul public de mai mulți ani. Victor Babiuc a deținut, dupa 1989, funcții importante in statul roman. Mai exact, acesta a fost deputat in mai multe legislaturi (1990-2004), ministru al Apararii Naționale, ministru al Afacerilor Interne, ministru al Justiției, președinte al Camerei de Comerț a Romaniei. Anunțul morții sale a fost facut pe Facebook de catre scriitorul Radu F. Alexandru. ”In toate inaltele demnitați care i-au…